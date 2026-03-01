Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Марсупилами. Пушистый круиз
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Ярославле
15 марта 2026
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 15 марта 2026 в Ярославле
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
г. Ярославль, Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
2D
16:30
от 290 ₽
Киномакс-Альтаир
г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
12:30
от 380 ₽
18:50
от 410 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
11:10
от 420 ₽
16:30
от 460 ₽
18:40
от 460 ₽
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
12:35
от 430 ₽
16:30
от 430 ₽
Синема Стар Ярославль
г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
11:20
от 400 ₽
15:50
от 600 ₽
19:30
от 600 ₽
