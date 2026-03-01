Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Марсупилами. Пушистый круиз Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Ярославле 13 марта 2026

Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 13 марта 2026 в Ярославле

чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч" г. Ярославль, Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
2D
16:30 от 230 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
11:10 от 290 ₽ 16:30 от 340 ₽ 18:40 от 460 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
12:35 от 380 ₽ 16:30 от 380 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
11:20 от 400 ₽ 15:50 от 500 ₽ 19:30 от 600 ₽
