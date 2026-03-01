Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Ярославле 14 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 14 марта 2026 в Ярославле

Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч" г. Ярославль, Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
2D
11:30 от 290 ₽
Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
10:30 от 390 ₽ 12:40 от 460 ₽ 13:20 от 460 ₽ 15:20 от 490 ₽ 16:50 от 490 ₽ 18:40 от 490 ₽ 19:30 от 490 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:30 от 390 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:20 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:20 от 540 ₽ 17:30 от 540 ₽ 19:30 от 540 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:25 от 350 ₽ 12:20 от 430 ₽ 14:20 от 430 ₽ 16:20 от 430 ₽ 18:20 от 490 ₽ 20:15 от 490 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
10:40 от 400 ₽ 12:50 от 500 ₽ 15:00 от 600 ₽
