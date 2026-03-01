Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ярославль, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Ярославле
14 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 14 марта 2026 в Ярославле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
г. Ярославль, Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
2D
11:30
от 290 ₽
Киномакс-Альтаир
г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
10:30
от 390 ₽
12:40
от 460 ₽
13:20
от 460 ₽
15:20
от 490 ₽
16:50
от 490 ₽
18:40
от 490 ₽
19:30
от 490 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:30
от 390 ₽
12:30
от 500 ₽
13:20
от 500 ₽
14:30
от 500 ₽
15:20
от 540 ₽
17:30
от 540 ₽
19:30
от 540 ₽
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:25
от 350 ₽
12:20
от 430 ₽
14:20
от 430 ₽
16:20
от 430 ₽
18:20
от 490 ₽
20:15
от 490 ₽
Синема Стар Ярославль
г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
10:40
от 400 ₽
12:50
от 500 ₽
15:00
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
Слоеное тесто+малиновое варенье: этот рецепт от создателей «Трех котов» покорит и детей, и взрослых
Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад
После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667