Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Ярославле 11 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Ярославле

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
10:20 от 330 ₽ 12:25 от 340 ₽ 14:30 от 400 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:20 от 360 ₽ 12:25 от 370 ₽ 14:30 от 420 ₽ 16:35 от 420 ₽ 18:40 от 500 ₽
