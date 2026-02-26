Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Ярославле 28 февраля 2026

Расписание сеансов Человек, который смеется, 28 февраля 2026 в Ярославле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек, который смеется»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
10:25 от 400 ₽ 20:20 от 470 ₽ 20:30 от 540 ₽ 21:00 от 470 ₽ 23:15 от 470 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
18:40 от 520 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:10 от 350 ₽ 14:40 от 430 ₽ 16:40 от 430 ₽ 18:45 от 490 ₽ 20:50 от 490 ₽ 22:55 от 490 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
12:30 от 500 ₽ 17:30 от 600 ₽ 22:30 от 600 ₽
