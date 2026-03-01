Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Ярославле 3 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 3 марта 2026 в Ярославле

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
15:10 от 340 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:35 от 300 ₽ 12:35 от 500 ₽ 18:05 от 430 ₽
