Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ярославль, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Ярославле
10 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 10 марта 2026 в Ярославле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс-Альтаир
г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
11:00
от 190 ₽
15:00
от 190 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:35
от 340 ₽
15:00
от 400 ₽
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:10
от 300 ₽
10:15
от 300 ₽
15:05
от 380 ₽
Синема Стар Ярославль
г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
11:00
от 230 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть
Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП
Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667