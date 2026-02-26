Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Ярославле 4 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 4 марта 2026 в Ярославле

Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч" г. Ярославль, Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
2D
16:30 от 230 ₽
Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
10:20 от 230 ₽ 12:30 от 240 ₽ 13:30 от 300 ₽ 14:40 от 300 ₽ 16:50 от 300 ₽ 18:10 от 350 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:20 от 260 ₽ 11:20 от 270 ₽ 12:30 от 270 ₽ 14:40 от 320 ₽ 16:50 от 320 ₽ 18:00 от 400 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
12:25 от 380 ₽ 14:30 от 380 ₽ 18:25 от 430 ₽ 20:30 от 430 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
10:15 от 400 ₽ 17:45 от 500 ₽
