Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Ярославле 3 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 3 марта 2026 в Ярославле

Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
10:10 от 230 ₽ 12:20 от 240 ₽ 13:30 от 300 ₽ 14:30 от 300 ₽ 16:40 от 300 ₽ 18:50 от 350 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:15 от 260 ₽ 11:10 от 270 ₽ 12:30 от 270 ₽ 14:40 от 320 ₽ 16:50 от 320 ₽ 18:00 от 400 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:20 от 300 ₽ 12:25 от 380 ₽ 14:30 от 380 ₽ 18:25 от 430 ₽ 20:30 от 430 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
10:15 от 230 ₽ 17:45 от 230 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
