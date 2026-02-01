Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Ярославле 4 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 4 марта 2026 в Ярославле

Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
10:25 от 340 ₽ 12:50 от 350 ₽ 19:50 от 480 ₽ 20:40 от 480 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:15 от 340 ₽ 16:40 от 400 ₽ 20:40 от 480 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
15:40 от 450 ₽ 20:00 от 500 ₽
