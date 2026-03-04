Оповещения от Киноафиши
«К себе нежно»
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Ярославле 6 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 6 марта 2026 в Ярославле

Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
23:00 от 390 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
23:30 от 440 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
22:20 от 600 ₽
