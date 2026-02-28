Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Ярославле

Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
22:00 от 470 ₽ 23:10 от 470 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
21:10 от 540 ₽ 23:10 от 540 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
22:10 от 490 ₽
