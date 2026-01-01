Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Кто-то должен умереть
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Ярославле
2 марта 2026
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2 марта 2026 в Ярославле
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
23:30
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева
Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
