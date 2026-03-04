Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона

Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой

«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»

Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!

В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»

«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену

Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб

«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)

«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил

Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой