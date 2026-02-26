Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
Фильмы
Грозовой перевал
Грозовой перевал, 2025 в Ярославле
1 марта 2026
Грозовой перевал, 1 марта 2026 в Ярославле
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:40
от 750 ₽
13:30
от 950 ₽
16:20
от 1100 ₽
19:10
от 1100 ₽
22:00
от 1100 ₽
Синема Стар Ярославль
г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
14:45
от 500 ₽
19:30
от 600 ₽
22:15
от 600 ₽
