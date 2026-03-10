Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Ярославле 12 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 12 марта 2026 в Ярославле

Сегодня 10 Завтра 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
14:40 от 320 ₽ 20:00 от 400 ₽ 22:10 от 400 ₽ 23:10 от 400 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
12:05 от 500 ₽ 18:25 от 500 ₽ 22:45 от 350 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
22:10 от 500 ₽
