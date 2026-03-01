Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ярославле
13 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 13 марта 2026 в Ярославле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
г. Ярославль, Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
2D
14:00
от 230 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:20
от 260 ₽
11:20
от 270 ₽
12:40
от 270 ₽
15:00
от 320 ₽
16:00
от 320 ₽
17:20
от 320 ₽
18:20
от 440 ₽
19:40
от 440 ₽
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:15
от 300 ₽
12:30
от 380 ₽
14:45
от 380 ₽
17:00
от 430 ₽
19:15
от 430 ₽
Синема Стар Ярославль
г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
11:00
от 400 ₽
13:30
от 450 ₽
15:20
от 500 ₽
