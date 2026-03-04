Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ярославле 9 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 9 марта 2026 в Ярославле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч" г. Ярославль, Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
2D
14:00 от 290 ₽
Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
10:25 от 370 ₽ 12:45 от 440 ₽ 15:05 от 470 ₽ 17:30 от 470 ₽ 18:40 от 470 ₽ 19:50 от 470 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:10 от 370 ₽ 11:00 от 480 ₽ 12:35 от 480 ₽ 14:55 от 480 ₽ 17:15 от 520 ₽ 19:35 от 520 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:15 от 350 ₽ 12:25 от 430 ₽ 14:35 от 430 ₽ 16:45 от 430 ₽ 19:00 от 490 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
10:20 от 400 ₽ 12:40 от 500 ₽ 15:00 от 600 ₽
