Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ярославле
8 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 8 марта 2026 в Ярославле
О фильме
г. Ярославль, Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
2D
17:00
от 290 ₽
Киномакс-Альтаир
г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
10:25
от 370 ₽
12:45
от 440 ₽
15:05
от 470 ₽
18:40
от 470 ₽
19:40
от 470 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:10
от 370 ₽
12:35
от 480 ₽
14:55
от 480 ₽
17:15
от 520 ₽
19:35
от 520 ₽
21:35
от 520 ₽
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:15
от 350 ₽
12:25
от 430 ₽
14:35
от 430 ₽
16:45
от 430 ₽
19:00
от 490 ₽
Синема Стар Ярославль
г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
10:20
от 400 ₽
12:40
от 500 ₽
15:00
от 600 ₽
