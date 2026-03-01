Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Ярославле
11 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 11 марта 2026 в Ярославле
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс-Альтаир
г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
12:40
от 340 ₽
15:50
от 420 ₽
18:10
от 500 ₽
20:30
от 500 ₽
22:55
от 450 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
11:00
от 370 ₽
12:40
от 370 ₽
14:40
от 420 ₽
16:30
от 420 ₽
20:50
от 500 ₽
22:45
от 500 ₽
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:55
от 300 ₽
21:10
от 430 ₽
Синема Стар Ярославль
г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
13:20
от 450 ₽
16:40
от 450 ₽
20:00
от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
