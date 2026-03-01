Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Ярославле 6 марта 2026

Вся информация о фильме
Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
12:40 от 340 ₽ 14:10 от 400 ₽ 15:50 от 420 ₽ 18:10 от 560 ₽ 20:30 от 560 ₽ 23:10 от 490 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:50 от 360 ₽ 12:40 от 370 ₽ 16:40 от 420 ₽ 19:00 от 540 ₽ 20:50 от 540 ₽ 22:45 от 540 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:55 от 300 ₽ 21:10 от 430 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
13:20 от 450 ₽ 16:40 от 500 ₽ 20:00 от 600 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
