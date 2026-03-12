Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Ярославле
14 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 14 марта 2026 в Ярославле
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
12
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
от 400 ₽
Киномакс-Альтаир
г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
11:10
от 460 ₽
17:20
от 490 ₽
20:45
от 560 ₽
21:40
от 490 ₽
23:10
от 490 ₽
23:45
от 490 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
12:20
от 500 ₽
16:50
от 540 ₽
19:00
от 540 ₽
20:40
от 540 ₽
21:10
от 540 ₽
22:10
от 540 ₽
23:20
от 540 ₽
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
10:20
от 350 ₽
12:25
от 430 ₽
14:25
от 430 ₽
18:15
от 490 ₽
20:20
от 490 ₽
22:20
от 490 ₽
Синема Стар Ярославль
г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
17:15
от 600 ₽
20:00
от 600 ₽
