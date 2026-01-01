Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Ярославле 8 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 8 марта 2026 в Ярославле

Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
17:10 от 390 ₽ 19:20 от 390 ₽ 21:30 от 390 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
17:10 от 440 ₽ 19:20 от 440 ₽ 21:30 от 440 ₽ 23:40 от 440 ₽
