Разоблачение Гарри Поттера: 5 доказательств, что он не такой уж белый и пушистый – мало чем отличается от Малфоя

Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов

«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось

От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»

Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?

Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости

Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети

Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками

Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»