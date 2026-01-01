Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ярославль, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2023 в Ярославле
3 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 3 марта 2026 в Ярославле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
вт
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
19:00
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Разоблачение Гарри Поттера: 5 доказательств, что он не такой уж белый и пушистый – мало чем отличается от Малфоя
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667