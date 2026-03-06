Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Ярославле
10 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 10 марта 2026 в Ярославле
Вся информация о фильме
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
10:25
от 670 ₽
18:30
от 1020 ₽
23:45
от 1020 ₽
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
12:50
от 500 ₽
16:50
от 500 ₽
21:00
от 500 ₽
23:05
от 500 ₽
