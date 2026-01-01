Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Арена ди Верона: Кармен
Расписание сеансов Арена ди Верона: Кармен, 2022 в Ярославле
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
ср
25
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D, SUB
19:00
от 650 ₽
