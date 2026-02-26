Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Уволить Жору
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Ярославле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
26
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
21:20
от 430 ₽
