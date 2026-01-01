В сентябре стащил у жены 3 прокладки и развесил на кухне по шкафам: гости гоготали, пока не повторили

Режу пластиковые пятилитровки вдоль – и только потом уезжаю с дачи: весной радуюсь своей смекалке

Этот гриб похож на кусочек куриного мяса: где искать «лесного цыплёнка» и почему многие обходят это лакомство в лесу стороной

Скромная девчушка вместо Геральта: в позорном «Ведьмаке» от Netflix заменят главного героя – не опять, а снова

Самый пошлый советский фильм посмотрело 55 000 000 зрителей: из-за сцены 18+ люди уходили из кинотеатров и писали жалобы

Второй раз смотреть строго обязательно: 5 дорогих фантастических сериалов, где финал меняет абсолютно все

«Своего ничего сделать не могут»: автора «Невского» и «Первого отдела» заподозрили в копировании голливудского хита

Темнокожая женщина против всех: новый фильм Ди Каприо тихо вышел сразу в «цифре» — режиссер на съемках чуть не погиб

Ну что, глаз-алмаз? Этот тест особенно бесит тех, кто был уверен, что помнит советское кино до последней вазочки

Пока Россия ждет «Невского-8», пересматриваю всеми забытый детектив конца 90-х: «Этот сериал — лучшая роль Караченцова, без вариантов»