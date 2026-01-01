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Премьер зал: расписание сеансов и цены в Ярославле

Ярославль
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Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Щенячий патруль: Динофильм
Щенячий патруль: Динофильм
2026, Канада, приключения, анимация, боевик
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