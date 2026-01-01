Оповещения от Киноафиши
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
20:50 от 540 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:10 от 540 ₽ 23:10 от 540 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
21:40 от 480 ₽
Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
20:50 от 470 ₽ 22:35 от 540 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
21:00 от 390 ₽ 23:20 от 390 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:00 от 470 ₽ 23:10 от 470 ₽
