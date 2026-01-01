Оповещения от Киноафиши
Сеть Киномакс на карте в городе Ярославль

Ярославль
Киномакс-Альтаир
Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
Киномакс-Аура
ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
