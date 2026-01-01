Литровые бутылки от лимонадов режу вдоль и поперёк: на даче заменяют 5 полезных вещей – в саду и огороде незаменимы

Тыква лежит до следующей осени и пахнет, как свежая: не сушу и не замораживаю, ведь есть этот «ленивый» способ