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Миллениум
Расписание сеансов кинотеатра «Миллениум »
Расписание сеансов кинотеатра «Миллениум »
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О кинотеатре
Расписание
Карта
Человек-паук: Новый день
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Одиссея
приключения, фэнтези, боевик
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Хитрый койот
боевик, приключения, анимация
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Лунтик. Обратная сторона луны
анимация, детский, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Астрал 6: Они уже здесь
ужасы, детектив, триллер
2026, Великобритания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
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Край чудес
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Охота на императора
исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Бегущая
боевик, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Между нами, девочками
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Мой папа - медведь 2
комедия, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Последний богатырь. Колобок
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Моана
приключения, комедия, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4852) 22-44-38
Позвонить
Кинотеатры рядом
50
метров
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
5
1000
метров
Ярославский Государственный цирк
ул. Свободы, 69
5
1.2
км
Киномакс-Аура
ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
5
4.6
км
Синема Стар Ярославль
Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
5
6.1
км
Киноформат
просп. Машиностроителей, 30/18
5
9.8
км
Победа
ул. Труфанова, 19, ТРЦ «Победа»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Отзывы
2026, Россия, исторический
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мой папа - медведь 2
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2026, Россия, комедия, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
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