Кинотеатр Миллениум (Ярославль) на карте

Кинотеатр Миллениум (Ярославль) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

50 метров
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч" Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
5
1000 метров
Ярославский Государственный цирк ул. Свободы, 69
5
1.2 км
Киномакс-Аура ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
5
4.6 км
Синема Стар Ярославль Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
5
6.1 км
Киноформат просп. Машиностроителей, 30/18
5
9.8 км
Победа ул. Труфанова, 19, ТРЦ «Победа»
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стал весенним антистрессом (видео)
Интереснее «Тайн следствия» и «Спасской»: этот детектив смотрела не отрываясь — жаль нет 3-го сезона
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
