Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!»
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Ярославский Государственный цирк
Расписание сеансов кинотеатра «Ярославский Государственный цирк»
Расписание сеансов кинотеатра «Ярославский Государственный цирк»
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О кинотеатре
Расписание
Карта
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
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Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
Позвонить
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
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Обсессия
ужасы
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
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Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
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Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
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Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4852) 59-06-15
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Кинотеатры рядом
400
метров
Киномакс-Аура
ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
5
1000
метров
Миллениум
Которосльная наб., 53
5
1000
метров
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
5
5.6
км
Синема Стар Ярославль
Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
5
5.8
км
Киноформат
просп. Машиностроителей, 30/18
5
9
км
Победа
ул. Труфанова, 19, ТРЦ «Победа»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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