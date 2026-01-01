Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ярославля
Кинотеатры
Ярославский Государственный цирк
Кинотеатр Ярославский Государственный цирк (Ярославль) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
400
метров
Киномакс-Аура
ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
5
1000
метров
Миллениум
Которосльная наб., 53
5
1000
метров
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
5
5.6
км
Синема Стар Ярославль
Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
5
5.8
км
Киноформат
просп. Машиностроителей, 30/18
5
9
км
Победа
ул. Труфанова, 19, ТРЦ «Победа»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
