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Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Ярославль»

Сегодня 3 Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
22:00 от 500 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
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