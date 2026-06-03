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Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Ярославль»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Ярославль»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
22:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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