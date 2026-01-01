Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры
Синема Стар Ярославль
Кинотеатры рядом
4.6
км
Миллениум
Которосльная наб., 53
5
4.7
км
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
5
5.6
км
Ярославский Государственный цирк
ул. Свободы, 69
5
5.9
км
Киномакс-Аура
ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
5
10.1
км
Киноформат
просп. Машиностроителей, 30/18
5
13
км
Победа
ул. Труфанова, 19, ТРЦ «Победа»
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
