Киноафиша Ярославля Кинотеатры Синема Стар Ярославль Кинотеатр Синема Стар Ярославль (Ярославль) на карте

Кинотеатр Синема Стар Ярославль (Ярославль) на карте

Кинотеатр Синема Стар Ярославль (Ярославль) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

4.6 км
Миллениум Которосльная наб., 53
5
4.7 км
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч" Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
5
5.6 км
Ярославский Государственный цирк ул. Свободы, 69
5
5.9 км
Киномакс-Аура ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
5
10.1 км
Киноформат просп. Машиностроителей, 30/18
5
13 км
Победа ул. Труфанова, 19, ТРЦ «Победа»
5
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
