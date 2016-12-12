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Марина Китаева
12 декабря 2016, 22:31
Ходила с детьми 10.12.16 на 12 час.50 мин. на Моану - кассир Исаева В. пробила не правильно билеты вместо 2 детских и 1 взрослого. 2 взрослых и 1 детский- заставили пробить еще 1 детский по карте, пообещав вернуть 230 руб. на карту. почему то ночью- но никакого возврата нет. Остался только неприятный осадок от обмана
12 декабря 2016, 22:31
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Киноафиша.инфо
13 декабря 2016, 11:22
Марина Китаева, здравствуйте!
Благодарим вас за честный отзыв!
Мы передали информацию представителю данного кинотеатра.
Специалисты обязательно во всем разберутся и ответят на ваше обращение.
С уважением, команда Киноафиши.инфо
13 декабря 2016, 11:22
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Anna.anna89
20 июля 2019, 15:49
Оценка
Пришли сегодня с детьми на фильм "Король Лев" с уверенностью,что наши бронированные билеты нас ждут,а тут выясняется,что кассирша (фамилию не знаю,в возрасте блондинка с нарисованными бровями) неправильно заранее время сказала,когда необходимо подойти и выкупить бибеты перед фильмом... Короче,неприятное впечатление,осадок,испорчено настроение! Так что рекомендую провести беседу со своими своими сотредунтками начальству,а если некоторые личности не справляются,то поставить на их место молодых и перспективных
20 июля 2019, 15:49
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karulinadara
14 октября 2021, 21:08
Оценка
Все понравилось🌷
14 октября 2021, 21:08
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Антон Смирнов
3 января 2023, 12:57
Оценка
Пипец! Ушатаный кинотеатр и самые дорогие билеты в городе!!!!
3 января 2023, 12:57
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Благодарим вас за честный отзыв!
Мы передали информацию представителю данного кинотеатра.
Специалисты обязательно во всем разберутся и ответят на ваше обращение.
С уважением, команда Киноафиши.инфо
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