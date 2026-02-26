Оповещения от Киноафиши
Киномакс-Альтаир
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс-Альтаир»
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс-Альтаир»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
20:50
от 350 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:10
от 350 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
22:00
от 430 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
22:30
от 370 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
22:20
от 480 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
22:50
от 350 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
21:00
от 430 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
