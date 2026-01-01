Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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Расписание сеансов кинотеатра «Форос»
Расписание сеансов кинотеатра «Форос»
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Проект «Конец света»
фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Зверолюция
анимация
2026, Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 800 350 10 25
Позвонить
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Шторм
ул. Горького, 7
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Проект «Конец света»
Рецензия
Отзывы
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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