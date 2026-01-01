Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ялта, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Ялты
Кинотеатры
Форос
Кинотеатр Форос (Ялта) на карте
Кинотеатр Форос (Ялта) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Форос (Ялта) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
17.6
км
Черноморец
ул. Советская, 17
5
32.7
км
Сатурн IMAX
ул. Киевская, 4
5
58.7
км
Шторм
ул. Горького, 7
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
В июне СФР заберет до 7 390 рублей из пенсии миллионов россиян — и это законно
В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц
Линолеум и паркет — прошлый век: в 2026-м кладут только это покрытие — не мнется и воды не боится
Сразу после «Невского» включила этот мини-сериал с Паламарчуком — и на 4 часа выпала из реальности: теперь советую всем
Гав-гав тест: попробуйте узнать 6 фильмов СССР по кадру с собакой — возможен острый приступ умиления
14 лет назад этот сериал гремел на НТВ покруче, чем сейчас «Первый отдел» — и рейтинг 8,4 до сих пор при нем
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон
В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)
«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
Даже в Северной Корее не смогли устоять: 2 советских фильма стали там настоящим культурным феноменом — местные знают их наизусть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667