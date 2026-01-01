Оповещения от Киноафиши
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
8.0
Билеты
Драники
Драники Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Билеты
Убойные каникулы
Убойные каникулы Признанная черная комедия, в которой пародируются клише хорроров
комедия, триллер 2009, Канада
7.0
Билеты
Горничная
Горничная Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер 2025, США
7.0
Билеты
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному Субтильный козленок совершает революцию в мире звериного спорта
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
7.0
Билеты
Гигант
Гигант Тренер Пирс Броснан воспитывает чемпиона по боксу
драма, спорт 2025, США
7.0
Билеты
На помощь!
На помощь! Униженная Рэйчел Макадамс попадает на необитаемый остров со своим надменным боссом
ужасы, триллер 2026, США
7.0
Билеты
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер 2025, Австралия
7.0
Билеты
Красавица
Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
7.0
Билеты
Легенды
Легенды Вследствие проклятия фэнтезийный мир погружается в детство
боевик, приключения, анимация 2026, Франция
6.0
Билеты
Грозовой перевал
Грозовой перевал Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Билеты
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
6.0
Билеты
Чебурашка 2
Чебурашка 2 Гена и милый ушастый зверек спасают родной дендрарий. Сиквел самого кассового фильма в истории российского кино
семейный, комедия 2026, Россия
6.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
6.0
Билеты
Свист
Свист Школьники пытаются разгадать тайну смертоносного ацтекского свистка
ужасы, триллер 2025, США
6.0
Билеты
Кутюр
Кутюр Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Верни меня из мёртвых
Верни меня из мёртвых Мистический хоррор о девушке, которой во снах является ее умерший отец
ужасы, триллер 2025, Италия
5.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
5.0
Билеты
Цинга
Цинга Христианский миссионер Никита Ефремов отправляется к уральским язычникам-оленеводам
мистика, триллер, драма 2025, Россия
0.0
Билеты
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
