Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона

От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»

Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)

Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений

«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?

«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал

Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут