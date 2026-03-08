Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) Расписание сеансов Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса), 2026 в Якутске 11 марта 2026

Расписание сеансов Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса), 11 марта 2026 в Якутске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Cinema Center г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
09:20 от 300 ₽
Азия г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
10:15 от 280 ₽ 12:20 от 350 ₽ 16:30 от 550 ₽ 19:10 от 590 ₽
Емеян г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
09:20 от 350 ₽ 13:20 от 450 ₽ 15:40 от 450 ₽ 19:10 от 600 ₽ 19:40 от 560 ₽
Кинозал «Авиатор» Якутск, Можайского, 25
2D
10:00 от 210 ₽ 17:50 от 530 ₽
Лена г. Якутск, просп. Ленина, 45
2D
18:30 от 520 ₽
Центральный г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
10:00 от 220 ₽ 16:00 от 540 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек
Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона
От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал
Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут
«Александра, этот город наш с тобою»: чего не хватает в кадре из фильма «Москва слезам не верит»? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше