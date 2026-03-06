Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) Расписание сеансов Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса), 2026 в Якутске 9 марта 2026

Расписание сеансов Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса), 9 марта 2026 в Якутске

Билеты
Cinema Center г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
09:20 от 400 ₽
Азия г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
10:15 от 320 ₽ 12:20 от 450 ₽ 16:30 от 590 ₽ 19:10 от 590 ₽
Емеян г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
09:20 от 400 ₽ 13:20 от 500 ₽ 15:40 от 500 ₽ 19:10 от 600 ₽ 19:40 от 580 ₽
Лена г. Якутск, просп. Ленина, 45
2D
18:30 от 520 ₽
Центральный г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
10:00 от 300 ₽ 16:00 от 570 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
