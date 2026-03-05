Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Расписание сеансов Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса), 2026 в Якутске
Вся информация о фильме
Азия
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
16:30
от 590 ₽
19:10
от 590 ₽
Емеян
г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
15:40
от 450 ₽
19:10
от 600 ₽
19:40
от 580 ₽
Лена
г. Якутск, просп. Ленина, 45
2D
18:30
от 550 ₽
Центральный
г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
16:00
от 570 ₽
