Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Два, три, призрак, приди! Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Якутске 11 марта 2026

Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 11 марта 2026 в Якутске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Два, три, призрак, приди!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Качели Якутск, 203-й микрорайон, 2г
2D
18:15 от 500 ₽ 22:20 от 500 ₽
Партизан Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
2D
21:30 от 350 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше