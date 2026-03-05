Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Два, три, призрак, приди! Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Якутске

Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Якутске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Два, три, призрак, приди!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
So beye films (Жиганск) с. Жиганск, Кычкина, 9
2D
19:00 от 200 ₽
Качели Якутск, 203-й микрорайон, 2г
2D
18:05 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
Партизан Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
2D
18:30 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
«Лимитчицы» — круты, но есть история не хуже: этот сериал и детектив, и мелодрама в Москве 80-х — Стася Милославская хороша
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше