«Лимитчицы» — круты, но есть история не хуже: этот сериал и детектив, и мелодрама в Москве 80-х — Стася Милославская хороша

Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»

Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей

5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите

Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»

Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы

«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте

Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»

Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»

Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении