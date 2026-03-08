Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия

Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

10+ миллионов зрителей за полсезона: самый популярный российский сериал 2025 года получит продолжение — есть дата премьеры и новое название

Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось

Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут

С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет

«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?

«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»