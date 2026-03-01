Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Якутске
7 марта 2026
7 марта 2026
О фильме
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
12:00
от 400 ₽
15:20
от 400 ₽
Лена
г. Якутск, просп. Ленина, 45
2D
12:10
от 440 ₽
14:50
от 420 ₽
Центральный
г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
15:10
от 440 ₽
