Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени

Каждое утро начинается не с кофе, а с назойливых звонков с номера 900: как понять, что это Сбер, а не мошенники?

Линолеум и паркет — прошлый век: в 2026-м кладут только это покрытие — не мнется и воды не боится

Павел Трубинер против диверсантов и бандитов: Первый канал покажет один из самых ожидаемых детективов лета-2026 — дата уже известна

Только не читайте спойлеры, умоляю! Этот детективный сериал ломает все догадки до самого финала — «до конца не верила, что убийца этот человек»

«"Незнайка" будет большим хитом»: у нового фильма есть 3 козыря, которые даже «Чебурашку» оставят не у дел

Не стройте иллюзий насчет третьего сезона «Поднятия уровня»: верил, что посмотрю в 26-м, пока не увидел отчеты бухгалтерию создателей аниме

«Будете плохо проходить тест – оставлю без обеда!»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с едой

ИИ нарисовал героев «Первого отдела» — и это нечто: Брагин как с экрана, а Шибанов превратился в машину для убийств

«Черепашек-ниндзя» смотрели многие, а о трагическом финале мутантов знают единицы: в конце выжил один, и речь не о крысе