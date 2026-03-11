Оповещения от Киноафиши
Фильмы
GOAT: Мечтай по крупному
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Якутске
11 марта 2026
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 11 марта 2026 в Якутске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «GOAT: Мечтай по крупному»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Cinema Center
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
2D
13:20
от 300 ₽
Азия
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2D
09:45
от 280 ₽
11:40
от 350 ₽
16:05
от 590 ₽
Емеян
г. Якутск, ул. Михаила Николаева, 42а
2D
09:40
от 280 ₽
11:40
от 300 ₽
13:40
от 400 ₽
Качели
Якутск, 203-й микрорайон, 2г
2D
10:00
от 300 ₽
14:05
от 400 ₽
Кинозал «Авиатор»
Якутск, Можайского, 25
2D
12:00
от 330 ₽
Центральный
г. Якутск, пр.Ленина,12
2D
14:00
от 340 ₽
